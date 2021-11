Nba: vincono Golden State, Phoenix e Lakers, Dallas ancora ko

Nella notte Nba, spiccano i successi di Golden State, di Phoenix e dei Lakers. Gli Warriors superano 119-104 i Toronto Raptors (33 punti per Poole, 12 per Curry) e restano primi ad Ovest davanti ai Suns, che battono 126-97 Denver. Tornano alla vittoria i gialloviola: 121-116 a Detroit con 30 punti di Davis, 26 di Westbrook e 10 di James (espulso). I Clippers stendono 97-91 Dallas senza Doncic, Chicago in vetta ad Est: 109-103 sui Knicks.