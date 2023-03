Nba: vincono Denver e Philadelphia, Boston ancora ko

NBA

Nuggets e 76ers ok su Toronto e Indiana, Cleveland batte i Celtics all'overtime

Nella notte Nba, sorridono Denver e Philadelphia: i Nuggets confermano la vetta ad Ovest battendo 118-113 Toronto, mentre i 76ers passano 147-143 in casa di Indiana. Terza sconfitta consecutiva, invece, per Boston: a Cleveland vincono i Cavaliers 118-114 all'overtime. Sacramento supera 123-108 i Pelicans, lo scontro diretto per i playoff ad Est va a Miami, che stende 130-128 Atlanta. Successo esterno per Portland: 110-104 a Detroit.

DENVER NUGGETS-TORONTO RAPTORS 118-113

Quarta vittoria consecutiva per Denver, che si conferma sempre più prima ad Ovest battendo 118-113 Toronto e approfittando del ko di Memphis con i Clippers. I Nuggets si impongono nel finale e in rimonta, visto che dopo tre quarti di gioco è +5 per i canadesi (88-83). Decisivi i 24 punti di Jamal Murray e i 20 di Porter, con Nikola Jokic che chiude ad un assist dalla tripla doppia mettendo a referto 17 punti e 13 rimbalzi. Ai Raptors, invece, non bastano i 21 con 14 assist di VanVleet, i 19 di Siakam e i 18 di Poeltl. Con questa vittoria, Denver sale a 46-19 di record ed è sempre più vicina a prenotare matematicamente un posto nei playoff, mentre ad Est Toronto è a 32-34, in piena zona play-in.

CLEVELAND CAVALIERS-BOSTON CELTICS 118-114

Terza sconfitta di fila per Boston, la seconda all'overtime: a sorridere a Cleveland sono i Cavaliers, che si impongono 118-114 dopo il 109-109 dei tempi regolamentari. Una vittoria quasi insperata per i padroni di casa, sotto di 14 lunghezze (92-78) dopo 36 minuti. Il complessivo 40-22 sommando l'ultimo periodo e il supplementare risulta decisivo per la vittoria finale, con i Cavs che si godono un Donovan Mitchell da 40 punti e 11 rimbalzi, con anche Mobley (25 con 17 rimbalzi) in doppia doppia. Ai vicecampioni in carica non bastano invece un Jaylen Brown quasi da tripla doppia (32 punti, 13 rimbalzi e 9 assist), i 24 di Brogdon e i 12 di White e Grant Williams: troppo pesanti le assenze di Tatum e Horford. Nella Eastern Conference, Boston è seconda con 45-21, ma Milwaukee rischia di allontanarsi e Philadelphia, terza, non è lontanissima (42-22). A 41-26, invece, i Cavs, quarti in classifica.

INDIANA PACERS-PHILADELPHIA 76ERS 143-147

Colpo esterno per Philadelphia, che passa 147-143 a Indianapolis contro i Pacers e si avvicina al secondo posto ad Est di Boston. Decisivo il 33-29 dell'ultimo periodo dopo il 114-114 di fine terzo quarto. Spettacolare duello a distanza tra Joel Embiid e Tyrese Haliburton: il camerunense mette a referto 42 punti con 19/19 ai liberi, mentre la stella di Indiana chiude in doppia doppia a quota 40 e aggiungendo 16 assist, con 5/10 dall'arco e 11/12 a cronometro fermo. I Sixers, però, possono contare anche sui 20 di Maxey e su un James Harden vicinissimo alla tripla doppia: 14 punti e addirittura 20 assist, con anche 9 rimbalzi. Questa sconfitta allontana ulteriormente i Pacers dal play-in della Eastern Conference: è 29-37 di record contro il 30-34 di Washington che è decima.

SACRAMENTO KINGS-NEW ORLEANS PELICANS 123-108

Sacramento dimentica il ko in Minnesota e torna alla vittoria battendo 123-108 i Pelicans. I Kings allungano nella parte centrale di gara con il 68-47 complessivo considerando il secondo e il terzo quarto, così a 12 minuti dalla fine è +18, con la vittoria ampiamente nelle mani dei padroni di casa che si godono i 25 punti di Huerter (con 6 triple) e un Sabonis da tripla doppia (a quota 19 con 11 rimbalzi e 11 assist). Ingram, invece, prova a tenere in vita i suoi con 24 punti e 9/16 dal campo, ma non bastano così come i 19 con 12 rimbalzi dell'altro lituano in campo Valanciunas. Con questa vittoria, Sacramento è terza ad Ovest e ora a mezza partita di distanza dal secondo posto di Memphis, mentre i Pelicans incassano il sesto ko nelle ultime sette partite: ad oggi sarebbe nono posto e play-in.

MIAMI HEAT-ATLANTA HAWKS 130-128

Lo scontro diretto in zona play-in ad Est va a Miami, che batte 130-128 Atlanta. Gli Heat sono costretti ad inseguire già dopo 12 minuti (43-30 in favore degli Hawks), ma la rimonta si concretizza definitivamente nell'ultimo quarto con il 38-32 dei 12 minuti conclusivi dopo il 96-92 di fine terzo quarto per gli ospiti. Decisivi un Jimmy Butler vicinissimo alla tripla doppia con 26 punti, 9 rimbalzi e 9 assist e i ben 58 punti in uscita dalla panchina, di cui 22 da Oladipo e 21 da Martin. Non bastano i 48 complessivi di Trae Young (25) e Dejounte Murray (23) per i georgiani. In classifica, Miami è settima con 35-31, davanti proprio ad Atlanta che è ora ferma a 32-33. Gli Heat devono sperare però in qualche passo falso di Brooklyn, a 36-28 e con due partite in meno.

DETROIT PISTONS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 104-110

Vittoria esterna per Portland, che passa 110-104 a Detroit grazie ad un super Damian Lillard. La tripla doppia da 31 punti, 13 rimbalzi e 12 assist, condita da un favoloso 6/14 dall'arco, è decisiva per il successo dei Blazers, che volano subito sul +13 e a fine terzo quarto sono sul +15 (89-74). Bene anche Grant con 26 punti (9/19 dal campo e 4/7 dall'arco), mentre il top scorer per i padroni di casa è Livers a quota 17: troppo poco per poter battere Portland. Con questo successo, il secondo consecutivo, i Blazers salgono a 31-34 di record, condiviso con i Pelicans, Utah e i Lakers: ad oggi vale il nono posto. La corsa al play-in della Western Conference si conferma quindi serratissima.