Nba: vincono Cleveland e Okc, Golden State torna a sorridere

NEW YORK KNICKS-CHARLOTTE HORNETS 125-101

Match senza storia anche al Madison Square Garden, dove New York piega 125-101 Charlotte. Il match è in equilibrio solo nella prima metà di gara, con i Knicks avanti 65-62, poi gli Hornets crollano: un clamoroso 38-16 nel terzo periodo permette ai padroni di casa, guidati da un ottimo Karl-Anthony Towns da 27 punti e 16 rimbalzi, di chiudere i conti con largo anticipo. Miller ne realizza 26, ma non bastano per tenere in gara Charlotte. A Est, i Knicks sono quarti grazie al quarto successo di fila.