Nba, vincono Boston e Oklahoma

Nella notte dell'Nba vittoria di misura dei Boston Celtics sul campo dei Brooklyn Nets (115 a 113). Per gli ospiti decisivi i 24 punti di Kristaps Porzingis, i 22 di Payton Pritchard e i 20 di Jayson Tatum. Successo esterno anche per gli Oklahoma City Thunder sui Detroit Pistons, con un super Shai Gilgeous-Alexander che mette dentro 48 punti. I Chicago Bulls perdono sul campo degli Houston Rockets (117 a 114 il risultato), anche grazie ai 28 punti di Jalen Green, ai 24 di Alperen Sengun e ai 23 di Fred VanVleet. Largo successo interno dei Memphis Grizzlies contro i Miami Heat (125 a 91). Per Memphis da segnalare i 31 punti di Jaren Jackson jr. Finisce invece 126 a 119 la partita tra Milwaukee Bucks e Indana Pacers: per Milwaukee protagonista ancora una volta Giannis Antetokounmpo (34 punti, 10 rimbalzi e 7 assist). I San Antonio Spurs vincono in casa con i New Orleans Pelicans (119 a 115), con Devin Vassel che mette dentro 22 punti. I 28 punti di Stephen Curry consentono ai Golden State Warriors di avere la meglio sui New York Knicks in una partita tirata, che termina 97 a 94 per i padroni di casa. Vittoria di misura anche per i Washington Wizards che sbancano il campo dei Denver Nuggets (126 a 123), anche grazie ai 34 punti di Alex Sarr.