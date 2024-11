Nba: vincono Boston e Cleveland, Dallas ko con Miami

CLEVELAND CAVALIERS-TORONTO RAPTORS 122-108

La sconfitta con Boston resta l'unica in stagione per Cleveland, che batte 122-108 Toronto e si conferma primissima a Est con 17-1 di record. I Cavs conducono subito la gara (38-22 dopo il primo quarto), ma i canadesi si rifanno sotto nei due successivi parziali, così a 12 minuti dalla fine è 96-90 per i padroni di casa. L'ultimo quarto permette alla franchigia dell'Ohio di rimettersi a distanza di sicurezza e di chiudere con una vittoria. Jerome mette a referto 26 punti dalla panchina, gli stessi per Mitchell, con Allen a 23. Inutili i 18 di Barnes per i Raptors.