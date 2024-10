Nba: vincono ancora Boston e Los Angeles

DETROIT PISTONS-BOSTON CELTICS 118-124

E sono tre su tre: Boston si conferma imbattibile in queste prime partite di stagione. I campioni in carica si impongono 124-118 in casa di Detroit e possono ringraziare ancora Jayson Tatum, che realizza 37 punti e guida i detentori del titolo in un match che vede comunque i Pistons in gara fino alla fine: ad inizio ultimo quarto, infatti, i Celtics sono avanti solamente di un punto (94-93), con i padroni di casa tenuti in vita da Ivey (26 punti e 6 assist). Boston resta però in vetta a Est insieme a Cleveland con 3-0 di record, diametralmente opposto rispetto a quello di Detroit (0-3), che non ha ancora vinto.