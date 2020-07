Nba, un super Antetokounmpo non basta. Pelicans a valanga

Risultati interessanti nella penultima giornata di amichevoli in Nba prima della ripartenza del campionato vero e proprio, prevista per giovedì 30 luglio. Nella notte italiana i Bucks, titolari di un inizio di stagione folgorante, sono stati seppelliti da una valanga di punti dai Pelicans che, a sorpresa, hanno vinto 124-103. Era solo un'amichevole certamente, ma resta un risultato impressionante. La formazione di New Orleans ha messo a segno ben 17 triple, e al team di Milwaukee non sono bastati i 30 punti del fuoriclasse greco Giannis Antetokounmpo che peraltro ha già ritrovato la forma migliore. In campo anche l'azzurro Nicolò Melli, per lui 8 punti. Nelle altre sfide della notte si segnala un altro risultato inaspettato, cioe' la vittoria dei Kings sui Clippers per 106-102, mentre nella norma è stata la vittoria dei Lakers sui Wizards per 123-116. Tanti punti anche nella sfida fra i Nets e Utah Jazz, finita 112-107 a favore di questi ultimi.