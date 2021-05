Nba, ultimi verdetti: Portland costringe i Lakers al play-in

BASKET

Denver battuta e sesto posto conservato per i Blazers. Utah si assicura il primo posto a Ovest, Brooklyn il secondo a Est

Ultima notte di regular season di questa edizione di Nba e ultimi verdetti in vista dell’ultima parte della stagione. Portland travolge Denver e conserva la sesta posizione, utile per accedere direttamente ai playoff a scapito dei Lakers, costretti a passare per il play-in nonostante il successo a New Orleans. Primo posto a Ovest assicurato per Utah (ok contro Sacramento) che vale il fattore campo per tutti i playoff; Brooklyn chiude seconda a Est.

PORTLAND TRAIL BLAZERS-DENVER NUGGETS 132-116

Missione compiuta per Portland. Denver è travolta già in un primo quarto chiuso sul 43-22 per controllare agilmente il resto del match. Con questa vittoria i Blazers si assicurano il sesto posto a Ovest, utile per l’ottava partecipazione consecutiva ai playoff. Al primo turno affronteranno proprio la squadra di Nikola Jokic, autore di 21 punti nel primo tempo e a riposo nel secondo. I protagonisti in casa Blazers sono i soliti: 22 punti e 10 assist per Damian Lillard, 24 con cinque triple a segno per CJ McCollum, tirando 9/15 dalla lunga distanza nel primo quarto e andando all’intervallo sul 72-55, toccando anche il +27 nel corso della ripresa. Bene anche Jusuf Nurkic con 20 punti e 13 rimbalzi per conquistare la nona vittoria nelle ultime 11 partite, evitando il torneo play-in con un grande finale di stagione.

NEW ORLEANS PELICANS-LOS ANGELES LAKERS 98-110

Torneo play-in che invece dovrà essere affrontato dai Lakers. Il quinto successo consecutivo dei campioni in carica, infatti, non basta per agguantare il sesto posto, anche se la notizia peggiore di serata potrebbe essere la distorsione alla caviglia destra di LeBron James. Quest’ultimo dà buone indicazioni in campo, chiudendo come migliore realizzatore dei suoi con 25 punti, seguito dai 14 di Anthony Davis e la doppia doppia da 13+13 di Andre Drummond, in una serata in cui i gialloviola non sono mai stati sotto nel punteggio ma neanche completamente sicuri di aver chiuso i conti. James dopo un canestro contro due difensori è atterrato male sulla linea di fondo sulla caviglia dolorante, uscendo e togliendosi le scarpe: coach Vogel ha detto che non dovrebbe essere serio e James sarà in campo per il play-in contro Golden State.

SACRAMENTO KINGS-UTAH JAZZ 99-121

Non ci sono problemi per Utah, che suggella un’ottima regular season conservando il primo posto a Ovest dai continui assalti dei Phoenix Suns. Bastano due quarti centrali da 69-48 contro Sacramento per portare a casa il secondo successo consecutivo che vale il fattore campo per tutti i playoff con il migliore record di tutta la Nba. I Jazz ritrovano un Mike Conley da 11 punti, 6 rimbalzi e 9 assist insieme ai 18 di Bojan Bogdanovic, in attesa che Donovan Mitchell sia disponibile per tornare in campo (dovrebbe essere pronto per i playoff della prossima settimana). Nel frattempo, Jordan Clarkson mette un punto esclamativo da 33 punti alla sua regular season che potrebbe portarlo al premio di Sesto Uomo dell’Anno, mentre a Sacramento ci sono solo i 20 punti di Terence Davis.

BROOKLYN NETS-CLEVELAND CAVALIERS 123-109

Pur tenendo a riposo James Harden per gestire il suo recupero dal problema al bicipite femorale, coach Nash schiera le sue stelle. Kevin Durant è autore di 23 punti, 8 rimbalzi e 13 assist nella facile vittoria dei Nets sui Cavaliers, con Kyrie Irving (17 punti) che si toglie la soddisfazione di chiudere la stagione con 50-40-90 al tiro. Brooklyn si tiene così il secondo posto a Est e attende i risultati del torneo play-in per scoprire la propria avversaria ai playoff. I Nets chiudono la regular season con un contropiede che dovrebbe mettere paura a tutte le avversarie: recupero difensivo, passaggio di apertura dietro la schiena di Blake Griffin, alzata al tabellone di Mike James e schiacciata al volo di Kevin Durant, per fare impazzire panchina e tifosi sugli spalti.

LE ALTRE PARTITE

I Los Angeles Clippers chiudono ufficialmente al quarto posto della Western Conference dopo il ko a Oklahoma per 117-112 e ora se la vedrà con Dallas, che conclude quinta con la sconfitta a Minnesota 136-121 (10 punti di Nicolò Melli). Ottava posizione conquistata da Golden State con il successo (il sesto di fila) contro Memphis per 113-101 (46 punti per Steph Curry); Grizzlies relegati al nono posto. Phoenix fa il suo dovere contro San Antonio, sconfitta 123-121 e già certa prima di questa partita del decimo posto a Ovest. Per quanto riguarda invece la Eastern Conference, la capolista Philadelphia piega 128-117 Orlando. Milwaukee (terza) perde 118-112 a Chicago; Atlanta (quinta) stende Houston 124-95. I Knicks (96-92 contro Boston) mantengono il quarto posto, condannando Miami (120-107 a Detroit) a restare alla sesta piazza a Est. Washington chiude ottava e sfiderà Boston nella prima gara play-in: tripla doppia di Westbrook e vittoria in rimonta 115-110 contro Charlotte. Indiana (nona) vince 125-113 a Toronto.

PLAYOFF E PLAY-IN: GLI ACCOPPIAMENTI

La serie del primo turno dei playoff Nba si giocherà al meglio delle 7 partite; le sfide del torneo play-in si disputeranno in gara secca.

Primo turno Ovest

Denver Nuggets (3) – Portland Trail Blazers (6)

Los Angeles Clippers (4) – Dallas Mavericks (5)

Torneo play-in

Los Angeles Lakers (7) – Golden State Warriors (8): la vincente affronta i Phoenix Suns (2)

Memphis Grizzlies (9) – San Antonio Spurs (10): la vincente affronta la perdente di Lakers-Warriors

Spareggio torneo play-in

La vincente tra Memphis-San Antonio affronta la perdente di Lakers-Warriors. Chi vince prende l’ottava testa di serie per affrontare gli Utah Jazz (1)

Primo turno Est

Milwaukee Bucks (3) – Miami Heat (6)

New York Knicks (4) – Atlanta Hawks (5)

Torneo play-in Boston Celtics (7) – Washington Wizards (8): la vincente affronta i Brooklyn Nets (2)

Indiana Pacers (9) – Charlotte Hornets (10): la vincente affronta la perdente di Boston-Washington

Spareggio torneo play-in

La vincente tra Indiana e Charlotte affronta la perdente di Boston-Washington. Chi vince prende l’ottava testa di serie per affrontare i Philadelphia 76ers (1)