Nba: ufficiale, si riparte il 31 luglio in sede unica a Disney World con 22 squadre

UFFICIALE

È ufficiale: il 31 luglio riparte la stagione Nba nella sede unica del Disney World Resort di Orlando. La decisione è stata ratificata nel corso del Board of Governors, dove i 30 proprietari Nba hanno accettato la proposta del commissioner Adam Silver, che richiedeva un'approvazione di 3/4 dei votanti. Ok al format a 22 squadre al posto di 30: le prime 9 dalla Eastern Conference (Milwaukee, Toronto, Boston, Miami, Indiana, Philadelphia, Brooklyn, Orlando e Washington) e le prime 13 dalla Western Conference (LA Lakers, LA Clippers, Denver, Utah, Oklahoma City, Houston, Dallas, Memphis, Portland, New Orleans, Sacramento, San Antonio e Phoenix).

I playoff si terranno ad agosto, con le finali che dovrebbero essere completate entro il 12 ottobre. Fissata, seppur in via provvisoria, anche la data d'inizio della prossima stagione: 1 dicembre. La data del Draft 2020 è quella del 15 ottobre. Le squadre (ognuna nella propria città) svolgeranno una settimana di training camp a inizio luglio (dal 30 giugno), per poi spostarsi a Orlando il 7 luglio. Tutti i giocatori saranno sottoposti a controlli sanitari continui e la restante parte di torneo si giocherà, a porte chiuse, all'Espn Wide World of Sports Complex, all'interno di Disney World, dotato di tre arene che consentiranno all'Nba di programmare anche 6 partite al giorno senza impedire alle squadre di allenarsi. I giocatori verranno testati all'ingresso e prima di ogni partita.