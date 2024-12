Nba: tracollo Curry e Golden State a Memphis, cade anche Boston. Ok Lakers e Clippers

Capolavoro di Memphis, che in casa spazza via Golden State di 51 punti, 144-93. La partita non è di fatto mai in discussione, con i Grizzlies che fin dal primo quarto mettono in chiaro le cose: 37-15 di parziale e allungo iniziale. Nei periodi successivi le cose non cambiano, anzi, peggiorano per i Warriors. Curry gioca la sua peggior partita in carriera con soli 2 punti segnati e percentuali da 0/7 e 0/6 da due e tre punti, con i padroni di casa che scappano via sempre di più mandando sei giocatori in doppia cifra. Memphis stravince 144-93 e continua a inseguire Oklahoma a Ovest, rimanendo al secondo posto. Scivola in decima posizione Golden State, sempre nel limbo ai piedi della zona play-off.