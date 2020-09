Nba: Toronto cade contro Boston in Gara-7, Clippers frenati da Denver

PLAYOFF NBA

Saranno i Boston Celtics a giocare la finale di Eastern Conference contro Miami, e non i Toronto Raptors. I campioni ormai uscenti della Nba perdono infatti 87-92 in Gara-7 di una serie che è già nella storia. Mattatore è Jayson Tatum con 29 punti e 12 rimbalzi. Niente finale di Conference per i Los Angeles Clippers, nonostante i 36 punti di Kawhi Leonard: finisce 111-105 per i Denver Nuggets, che rimontano grazie a Jamal Murray (26 punti).

TORONTO RAPTORS-BOSTON CELTICS 87-92

Sarà dunque Boston a giocare la finale di Eastern Conference contro Miami e non Toronto, eliminata in Gara-7 dopo una serie destinata a diventare un classico nella grande storia del basket e della Nba. Anche il capitolo finale della grande battaglia vive su dinamiche già viste nel corso della lunga corsa vissuta insieme da queste due grandi rivali. Ci sono infatti i Celtics che si portano in vantaggio, lo fanno dal secondo al quarto periodo della partita, ma non riescono mai a mettere al sicuro il risultato. I Raptors si mantengono infatti a una distanza che non supera mai i -12, restando costantemente in partita e sfiorando anche un nuovo clamoroso pareggio in extremis a 12 secondi dalla sirena. Decisivo per la finale vittoria biancoverde è Jayson Tatum, autore di una doppia doppia da 29 punti e 12 rimbalzi e sempre più mattatore dei Celtics. Suo anche il +3 a 35 secondi dalla fine che di fatto si rivela decisivo. Prestazione di alto livello anche per Jaylen Brown (21 punti), mentre in casa Toronto si conferma Fred VanVleet. I suoi 20 punti, stavolta, non bastano però per confezionare un nuovo miracolo. Anche perché Kyle Lowry si ferma a 16, Ibaka a 14, Powell a 11. I Raptors perdono anche 18 palle nel corso dell'intera partita, e il dato diventa decisivo dopo l'ultima sirena. Quella che interrompe definitivamente una favola iniziata oltre un anno fa.

LOS ANGELES CLIPPERS-DENVER NUGGETS 105-111

Vive invece solo una battuta d'arresto, ma dal peso specifico notevole, la favola dei Clippers. I californiani, che mai nella loro storia hanno disputato una finale di Conference, sprecano la prima occasione per andare fino in fondo a Ovest, cedendo in Gara-5 a una coriacea Denver. I Nuggets vanno infatti a vincere quando i conti sembravano già chiusi, ossia a partire dal -7 a quarto periodo già ampiamente iniziato (i Clippers erano stati in vantaggio anche di 16 punti). Il finale è infatti tutto a favore della franchigia del Colorado, con Jamal Murray che nell'ultima frazione mette a segno tre triple che portano il suo ruolino personale di fine partita a 26 punti, 8 rimbalzi e 7 assist. Fondamentale anche l'apporto di Nikola Jokic, con una sontuosa doppia doppia (22 punti e 14 rimbalzi). Per i Clippers è ancora una volta tutto da rifare, nonostante un Kawhi Leonard che continua ad essere uno degli uomini più dominanti di tutti i playoff. Ancora una volta arriva una prestazione da urlo per lui, con 36 punti e 9 rimbalzi all'attivo. Paul George ne aggiunge 26, ma non basta: i losangelini si perdono sul più bello nel finale. E l'appuntamento con la storia è, per il momento, ancora rimandato.