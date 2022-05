Nba, terrore a Milwaukee: venti feriti all'esterno dell’arena dei Bucks

Terrore a Milwaukee all'esterno del Fiserv Forum al termine di gara 6 della semifinale dei playoff Nba tra i Bucks e i Boston Celtics. Tre persone sono rimaste ferite in una sparatoria che ha scatenato la fuga in strada dei tifosi, presi dal panico: si tratta di due uomini - di 29 e 26 anni - e di una ragazza di 16 anni, come ha riferito il capitano della polizia di Milwaukee, Warren Allen. I tre sono stati portati subito in ospedale: non sono in pericolo di vita.

Ansa