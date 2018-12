Nba: super Gallinari trascina i Clippers contro i Mavs

21/12/2018

Solo due le partite nella notte Nba: il Gallo realizza il suo Season-High mettendo a segno 32 punti in 34’ di gioco, aiutando così i propri compagni a battere un super Luka Doncic (anche per lui 32 punti) e un ispirato DeAndre Jordan, autore di una doppia-doppia (11+22). Houston non trova continuità e subisce l’ennesima sconfitta per mano dei Miami Heat: non bastano ai texani i 35 punti con 12 assist di James Harden.