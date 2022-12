Nba: super Banchero stende Boston, Jokic e Poole trascinano Denver e Warriors  

BASKET

Sesta vittoria consecutiva per Orlando, il serbo fa 40 punti contro Charlotte, straordinario anche l'americano di Golden State (43) a Toronto

© Getty Images Paolo Banchero si prende la scena della notte Nba e grazie a 31 punti firma il colpo esterno di Orlando a Boston. Magic alla sesta vittoria di fila, i Celtics cedono la vetta della classifica a Est. Prestazioni super anche di Jokic, 40 punti nella vittoria di Denver su Charlotte, e Poole che ne fa 43 nel successo di Golden State a Toronto. Sorridono entrambe le facce di New York con Knicks e Nets, Lakers ok all’ultimo respiro su Washington.

DETROIT PISTONS-BROOKLYN NETS 121-124

Durant e Irving devastanti per Brooklyn con 43 e 38 punti ciascuno, arrivano così la sesta vittoria consecutiva e il quarto posto a Est. Detroit sempre penultima. Padroni di casa sul +19 prima dell’intervallo lungo, nella seconda metà del match arriva la super rimonta dei Nets che si concretizza sul finire dell’ultimo quarto.

TORONTO RAPTORS-GOLDEN STATE WARRIORS 110-126

Senza Curry infortunato ci pensa Poole a trascinare Golden State con 43 punti. Equilibrio solo nel primo quarto, poi gli Warriors accelerano a dilagano dando vita a una partita senza storia. Momento di crisi per i Raptors alla quinta sconfitta consecutiva, Golden State si risolleva dopo tre ko.

MINNESOTA TIMBERWOLVES-CHICAGO BULLS 150-126

Una valanga di punti travolge Chicago, alla quarta sconfitta consecutiva, mentre Minnesota coglie il secondo successo di fila. E’ Edwards con 37 punti e 11 assist il migliore dei Timberwolves, che dopo un primo quarto combattuto rompono gli argini e diventano straripanti nelle tre frazioni successive.

DENVER NUGGETS-CHARLOTTE HORNETS 119-115

Prova stratosferica di Nikola Jokic nel successo di Denver: per il serbo sono 40 punti e addirittura 27 rimbalzi, a cui si aggiungono 10 assist. Nuggets che riescono così a rimontare uno svantaggio di 12 punti e risollevarsi dopo il ko con i Lakers, per Charlotte non c’è luce in fondo al tunnel con l’ottava sconfitta di fila.

LOS ANGELES LAKERS-WASHINGTON WIZARDS 119-117

Le Bron James è uno spettacolo con 33 punti, 7 rimbalzi e 9 assist: per i Lakers è la terza vittoria nelle ultime quattro e la zona playoff si avvicina, per Washington è addirittura la decima sconfitta consecutiva. Los Angeles sul +14 all’intervallo, Wizards che recuperano e firmano il sorpasso, ultimo quarto punto a punto e i Lakers la spuntano grazie al canestro di Bryant a sei secondi dalla sirena.

BOSTON CELTICS-ORLANDO MAGIC 92-95

Paolo Banchero da record: sono i 31 punti dell’azzurro a firmare il colpo esterno dei Magic a Boston, che incappa nella terza sconfitta nelle ultime quattro e cede il primato in classifica Est a favore dei Bucks. Per Orlando invece prosegue il momento d’oro con la sesta vittoria consecutiva. Match tiratissimo e punto a punto, decisiva l’accelerata di Orlando nei secondi finali.

INDIANA PACERS-NEW YORK KNICKS 106-109

Il trio Brunson, Randle, Barret (30, 25 e 24 punti con il secondo autore anche di 14 rimbalzi) stende Indiana e regala a New York la settima vittoria consecutiva. Mini-parziale di 6 punti a 2 negli ultimi secondi decisivo per i Knicks.