NBA, si riparte dopo la rivoluzione mercato: il focus sulla Southwest Division

SOUTHWEST DIVISION

Gabriele Cattaneo

C’è da divertirsi nella Southwest Division. La favorita è Houston. Si è riformata la coppia di vecchi amici. Russell Westbrook insieme a James Harden: un duo da paura. Resta il dubbio su chi terrà più la palla perché l’altruismo non è la prima qualità di entrambi. Il talento però strabordante per due elementi che hanno una certa confidenza con la tripla doppia. Restando in Texas, la curiosità maggiore è rivolta verso Dallas. Luka Doncic e Kristaps Porzingis, due europei che vogliono prendere in mano la NBA. Marc Cuban ha aggiunto un paio di tasselli, portando il gigante Marjanovic e il fratellino di Steph Curry, Seth, emerso negli ultimi playoff in maglia Blazers. NBA al via il 22 ottobre, tutte le nuove maglie

Getty Images

A chiudere il cerchio texano c’è San Antonio. Marco Belinelli crede in una squadra con pochi cambiamenti ma che vanta il miglior allenatore della NBA, Greg Popovich. Si attende la crescita di DeMar DeRozan, il rientro di Dejounte Murray e la conferma di Derrick White. La delegazione italiana si completa con Nicolò Melli che ha firmato per New Orleans. Partito Antony Davis, è già la squadra di Zion Williamson anche se non ha ancora giocato una singola partita NBA. Squadra giovane con Ball, Hart e Ingram provenienti dai Lakers che avranno un ruolo da protagonisti. A proposito di prime scelte, la numero 2 assoluta Ja Morant dovrà caricarsi sulle spalle Memphis. Occhio a Grayson Allen arrivato da Utah, ma anche a Dillon Brooks e Jaren Jackson che possono salire di colpi.

