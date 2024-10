Nba: si comincia con le vittorie di Boston e Lakers, LeBron e il figlio in campo assieme

LOS ANGELES LAKERS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 110-103

Vittoria anche per i Los Angeles Lakers, che alla crypto.com Arena battono 110-103 Minnesota, una delle protagoniste della scorsa edizione. I gialloviola partono forte nel primo tempo: dopo il 23-22 dei primi 12 minuti in favore dei Timberwolves, i gialloviola si scatenano e con un 33-19 di parziale si presentano all'intervallo lungo sul +13 (55-42), ma nella ripresa rischiano l'aggancio degli ospiti che si riportano fino al -4 (85-81) prima di cedere in maniera definitiva. Finisce sul +7 per i padroni di casa che iniziano così nel migliore dei modi. Il protagonista al debutto non è (solo) LeBron James, ma Anthony Davis, in doppia doppia con 36 punti e 16 rimbalzi. Il Re, invece, mette a referto 16 punti, 5 rimbalzi e 4 assist, mentre sono 18 per Hachimura, 12 per Reaves e 10 per Hayes. C'è spazio anche per il debutto del figlio Bronny, che però gioca soltanto 2 minuti e 40 secondi senza trovare punti (0/3 dal campo e un rimbalzo offensivo) prima di lasciare nuovamente il posto a D'Angelo Russell. Buona la prima, in ogni caso, per i Lakers, Minnesota stecca al debutto.