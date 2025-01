Nba: Shai Gilgeous Alexander da record, Oklahoma vince ancora

Shai Gilgeous-Alexander, è sempre più il favorito per vincere il titolo di Mvp della stagione Nba: il leader di Oklahoma City ha segnato 54 punti, suo nuovo record personale, per portare il Thunder di OKC al successo contro gli Utah Jazz (123-114). All'inizio di questa stagione, "SGA" in due incontri ha segnato 45 punti, suo record precedente. Il 26enne canadese ha avuto una media altissima: 17/35 dal campo (con 3/10 da tre) e 17/18 nei liberi. Darius Garland ha guidato gli Houston Rockets alla conquista del secondo posto in West Conference grazie alla vittoria per 109-108 contro i Cleveland Cavaliers, primi nella Est Conferenze. I Grizzlies di Memphis battono i Charlotte Hornets (132-120), nonostante 38 punti e 9 rimbalzi di Mark Williams. I Minnesota Timberwolves hanno battuto 115-114 i Dallas Mavericks, ancora privi di Luka Doncic, sul parquet dei texani. I Mavericks hanno annunciato un'altra brutta notizia: una frattura alla caviglia destra per Dereck Lively. Nel derby nord-californiano, i Sacramento Kings di DeMar DeRozan (32 pts) hanno battuto 123-117 i Golden State Warriors di Stephen Curry (14 punti, 12 passaggi) e Andrew Wiggins (25 punti).