Nba: secondo ko di fila per i Lakers, Phoenix stende Memphis

Per i Lakers arriva la terza sconfitta nelle ultime quattro partite: i Miami Heat vincono in trasferta 96-94 e si vanno a prendere una piccola rivincita sulle ultime Finals. Un Chris Paul da record trascina Phoenix nel facile successo contro Memphis. Il canestro sulla sirena di Terry Rozier regala il successo di Charlotte contro Golden State. Zach LaVine è in versione All-Star nella vittoria dei Bulls contro Sacramento; Washington passa a Portland.