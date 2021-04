Nba: quarto successo consecutivo per Denver, stesi i Clippers

Quarta vittoria consecutiva in Nba per Denver e quarto posto dei Lakers a serio rischio nella Western Conference. I Nuggets fanno il colpaccio allo Staples Center contro i Los Angeles Clippers, pur senza il migliore Nikola Jokic. Rimangono invece inalterate le posizioni a Est, con Brooklyn e Philadelphia rispettivamente prima e seconda dopo i successi contro Charlotte e Cleveland. Miami supera Golden State; Atlanta passa all’overtime. Ok Orlando.

afp