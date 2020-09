Nba, playoff: dominio Lakers in gara-4, Houston sull’orlo dell’eliminazione

NBA

I Los Angeles Lakers sono sempre più vicini a conquistare un posto in finale di Western Conference nei playoff Nba: in gara-4 contro gli Houston Rockets, i gialloviola vincono 110-100 dominando per gran parte del match e si portano sul 3-1 nella serie. Gran prestazione per Anthony Davis (29 punti) e LeBron James (16 punti, 15 rimbalzi, 9 assist). Dall’altra parte James Harden segna 21 punti, ma fa solo 2/11 dal campo.

I Los Angeles Lakers ci sono quasi. Dopo lo spavento di gara-1, con Houston che sembrava aver trovato tutte le soluzioni per disinnescare le armi a disposizione di coach Frank Vogel, i gialloviola dimostrano di aver trovato la quadratura del cerchio e dopo i successi nelle gare 2 e 3 vincono anche il quarto atto della serie, portandosi sul 3-1. I Lakers scendono sul parquet nella ‘bolla’ di Orlando con gli occhi della tigre: iniziano subito forte, con Anthony Davis e LeBron James che imprimono subito ritmo alla partita: Houston resiste nel primo quarto (chiuso sul 26-22 per L.A.) crolla nel secondo: il parziale di 31-19 del periodo che precede l’intervallo la dice tutta sull’andamento del match, e anche dopo la pausa lunga sembra esserci poco da fare per i ragazzi allenati da Mike D’Antoni, che soffrono le rotazioni scarsissime (solo otto gli uomini scesi in campo), l’assenza di Danuel House jr, sospeso prima di gara-4 per una violazione del protocollo di sicurezza anti-Covid, e soprattutto la scarsissima vena offensiva di James Harden, che a tabellino mette sì 21 punti, ma segnando solo due canestri (su undici tiri) dal campo. Per il ‘Barba’ le marcature arrivano quasi tutte da tiro libero: sono ben 20 i tentativi dalla linea della carità, 16 dei quali a segno.

Tutto ciò non può certo bastare a fermare i Lakers: Anthony Davis è il re della serata con 29 punti, LeBron James è protagonista di una ormai solita, efficace prova a tutto campo e chiude con 16 punti, 15 rimbalzi e 9 assist, sfiorando la tripla doppia. Notevoli, dalla panchina, i 16 punti di Alex Caruso e un Rajon Rondo da 11 punti, 10 rimbalzi e 8 assist. Soltanto nel finale i Rockets riescono a impensierire Los Angeles, rimontando dal -23 fino addirittura al -5 a un minuto scarso dalla sirena (complici anche i 25 punti di Russell Westbrook), ma la tripla di Caruso a 35 secondi dal termine e l’alley-oop sull’asse Rondo-James dieci secondi dopo chiudono definitivamente i conti sul 110-100. Fra meno di quarantott’ore il primo atto potenzialmente decisivo: se i Lakers dovessero conquistare la vittoria, arriverebbero in finale di Western Conference per la prima volta dal 2010.