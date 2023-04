Nba, play-in: Chicago e Okc eliminano Toronto e New Orleans

basket

I Bulls e i Thunder passano in casa di Raptors e Pelicans, che finiscono la stagione: ora i decisivi match contro Miami e Minnesota

© Getty Images Nella notte Nba vanno in scena altri due play-in, ma stavolta Chicago e Okc stravolgono il fattore campo. I Bulls, infatti, con un grande ultimo quarto si impongono 109-105 ed eliminano i Toronto Raptors. Stesso esito a New Orleans: i Thunder passano 123-118 in casa dei Pelicans, che come i canadesi chiudono la loro stagione. Adesso, sfideranno rispettivamente Miami e Minnesota per accedere al tabellone principale dei playoff.

TORONTO RAPTORS-CHICAGO BULLS 105-109

Vittoria in rimonta per Chicago, che si impone 109-105 a Toronto e pone fine alla stagione dei Raptors, che non riescono a far valere il fattore campo e crollano negli ultimi minuti. Eppure, i padroni di casa sono avanti di 19 punti a 20 minuti dalla fine, grazie soprattutto ad un primo tempo da 58-47, ma una super ripresa di Chicago vale la qualificazione alla sfida di Miami. Decisivo per il clamoroso ribaltone Zach LaVine, che con 39 punti, 12/22 dal campo e 13 liberi guida i suoi verso la vittoria, aiutato anche dai 23 di DeMar DeRozan e dalla doppia doppia da 14 punti e 13 rimbalzi di Vucevic. Ai canadesi, invece, non bastano i 32 di Siakam e la doppia doppia a quota 26 con 12 rimbalzi di VanVleet. Adesso, i Bulls sfideranno Miami in un match senza ritorno: chi vince accede al tabellone principale dei playoff, sfidando la capolista ad Est della Regular Season Milwaukee nel primo turno. Si conclude dopo 83 partite, invece, la stagione di Toronto, che chiude con un record complessivo di 41 vittorie e 42 sconfitte: l'ultimo ko si rivela fatale.

NEW ORLEANS PELICANS-OKLAHOMA CITY THUNDER 118-123

Non solo i Raptors: anche New Orleans non sfrutta la sfida in casa e perde contro Okc, che si qualifica così all'ultimo turno dei play-in. Finisce 123-118 in favore dei Thunder, che partono a rilento ma con un sontuoso 39-24 nel terzo periodo ribaltano la contesa. Alla fine, i Pelicans provano a rientrare, ma nonostante il 31-27 degli ultimi 12 minuti chiudono dopo 83 partite la stagione. Ancora senza Zion Williamson, i padroni di casa perdono nonostante un quintetto tutto in doppia cifra, con Ingram autore di 30 punti: gli altri sono Murphy (21), Jones (20), Valanciunas (doppia doppia con 16 punti e 18 rimbalzi) e McCollum (14). A trascinare Okc sono invece Shai Gilgous-Alexander e Josh Giddey: il canadese ne mette a referto 32, mentre l'australiano va ad un rimbalzo dalla tripla doppia con 31 punti e 10 assist. Con questa vittoria, i Thunder restano in corsa per accedere al tabellone principale: sfideranno ora i Timberwolves in Minnesota. In palio, l'accesso al primo turno contro la prima della Regular Season della Western Conference: i Denver Nuggets.