Nba: Phoenix non si ferma, cadono Milwaukee e Brooklyn

Nella notte Nba, Phoenix batte nuovmaente Utah e ottiene l'ottavo successo di fila: i Suns passano 105-97 in casa dei Jazz con 43 punti di Booker. Crollano, invece, i campioni in carica di Milwaukee, battuti 115-99 a Cleveland dai Cavs, e Brooklyn, con Denver che si impone 124-118 al Barclays Center. Sorridono Miami (110-96 ai Knicks), Chicago (111-105 ai Raptors) e Atlanta, che batte 121-104 i Kings: 7 punti per Danilo Gallinari.