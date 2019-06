Nba, parte il mercato: derby Lakers-Clippers per Leonard

29/06/2019 di GABRIELE CATTANEO

È follia collettiva. I tifosi NBA sono disposti a tutto per accapparrarsi i campioni migliori. A meno di due settimane dai festeggiamenti per la vittoria dei Toronto Raptors, il mondo NBA è pronto ad essere scosso dal mercato. Tra poche ore si comincia e tutti fanno la loro parte. Ogni occasione è buona, anche una partita di baseball, per provare a convincere Kawhi Leonard a restare in Canada.

La sfida vera però si sta giocando a Los Angeles in un derby tra Lakers e Clippers. La città è tappezzata di cartelloni che invitano Kawhi, originario proprio della California, ad accettare la corte di Lebron James, già disposto a cambiare numero pur di accogliere Antony Davis, o del nostro Danilo Gallinari. Vere e proprie follie arrivano anche dai tifosi dei Knicks. Da troppi anni New York è lontano dai vertici e c'è chi è pronto a tutto per convincere Kevin Durant e Kyrie Irving a trasferirsi nella grande Mela. Il mercato sta per iniziare e non è proibito provare a volare.