Nba: Oklahoma resta in vetta a Ovest, i Knicks travolgono Denver

Un secondo quarto da urlo (51 punti) e una prova solidissima valgono la vittoria ai Boston Celtics, che conquistano il sesto successo di fila e restano in scia ai Cleveland Cavaliers: 15 vittorie e 3 ko per i campioni in carica, score di 17-1 invece per la leader indiscussa a Est. Coach Mazzulla ritrova Porzingis e lo vede segnare subito 16 punti, in una squadra che ne porta sei in doppia cifra: 20 punti per Pritchard (7/13 al tiro) e Tatum, 19 per White e 17 per Jaylen Brown, a cui si aggiunge il buon contributo di Queta (12) dalla panchina. Nelle fila dei Clippers non basta l'ottima prestazione di Ivica Zubac, che tira 11/14 e segna 23 punti con 10 rimbalzi. Harden gli dà corda chiudendo a quota 19, ma arriva il ko: 11 vittorie e 8 sconfitte per la formazione di Los Angeles, che è sesta a Ovest.