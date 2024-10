Nba: Oklahoma fa tre su tre contro Atlanta, Golden State e Milwaukee ko

INDIANA PACERS-PHILADELPHIA 76ERS 114-118 (d.t.s.)

Prestazione stratosferica di Tyrese Maxey nel successo all’overtime di Philadelphia in casa di Indiana. Nel corso del primo quarto i gialloblù cercano di mettere il muso avanti, ma con il passare dei minuti gli ospiti entrano in ritmo e chiudono il primo quarto avanti di cinque lunghezze, sul 28-23. Eric Gordon e Maxey iniziano a segnare con continuità, portando i Pacers all’allungo, ma Haliburton e compagni rientrano a metà del secondo periodo. I padroni di casa segnano 35 punti nei dodici minuti prima dell’intervallo lungo, chiudendo il primo tempo sul 58-52. All’uscita dagli spogliatoi la guardia di Philadelphia si scatena, trascinando i suoi compagni fino al 79-78 a un solo quarto dal termine. Indiana resta a galla e il match è apertissimo, con Haliburton che segna la tripla pesantissima a pochi secondi dalla sirena finale che vale il tempo supplementare, sul 105-105. La furia di Maxey non è però terminata: Tyrese sale in cattedra anche nell’overtime, arrivando a 45 punti totali in una notte magica per trascinare i 76ers al successo finale per 118-114. Prima vittoria stagionale per Philadelphia, secondo ko invece per Indiana.