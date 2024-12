Nba: Oklahoma fa 11, i Celtics cadono contro Indiana

HOUSTON ROCKETS-MIAMI HEAT 100-104

Vittoria in trasferta pesantissima per i Miami Heat, che si confermano i più lucidi nel finale e regolano gli Houston Rockets. Succede di tutto in questa sfida, che vede gli ospiti gravitare a lungo a una brevissima distanza dalla formazione texana, per poi superarla nel finale grazie al contributo decisivo di Nikola Jovic (18 punti). Un finale che ci fa assistere anche a una clamorosa maxi-rissa, che avviene sul 99-94 per Miami e a 35.7 secondi dal termine: Herro e Amen Thompson si azzuffano dopo l'ennesimo contatto, con la guardia dei Rockets che scaraventa a terra l'avversario. Si scatena un parapiglia e vengono espulsi in sei: oltre ai due protagonisti escono dai giochi Terry Rozier per gli Heat, Jalen Green, coach Udoka e il suo assistente Marc Sullivan per Houston. In realtà non termineranno la gara in sette, visto che sei secondi prima era stato espulso VanVleet per aver messo le mani addosso all'arbitro, e i Rockets cadono nonostante i 22 punti di Dillon Brooks e la doppia doppia di Sengun (18+18): i texani restano comunque terzi a Ovest (21-11). Il già menzionato Herro, invece, è l'uomo decisivo per quella Miami che sale in 6a posizione a Est e aggancia i Bucks: 16-14 il suo score.