Nba, minacce e spinta a un giornalista: Embiid squalificato tre giornate

La Nba ha deciso di sospendere per tre partite Joel Embiid, dopo l'alterco nei giorni scorsi con un giornalista nello spogliatoio dei Sixers, sfociato in minacce e spinte. Il fuoriclasse di 76ers, ancora ai box per un problema al ginocchio sinistro, sconterà la squalifica con sospensione dello stipendio quando tornerà in campo. "Il rispetto reciproco è essenziale nel rapporto tra giocatori e media nella Nba - si legge nel comunicato della lega -. Anche se comprendiamo che Joel si sia sentito offeso dalla natura personale della versione originale dell'articolo del giornalista, le interazioni dovrebbero rimanere professionali da entrambe le parti, e non prendere mai risvolti fisici".