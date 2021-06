Nba: Milwaukee stende Brooklyn, si andrà a gara-7

BASKET

I Bucks vincono 104-89 grazie ai 38 punti di Middleton e ai 30 di Antetokounmpo e annullano il primo match point per i Nets: ora la serie è sul 3-3

Nella notte Nba, Milwaukee batte 104-89 Brooklyn e pareggia la serie, ora sul 3-3: la finalista della Eastern Conference si deciderà in gara-7. I Bucks vincono grazie ad un ottimo primo quarto (26-19) e al parziale di 15-0 nel corso dell'ultimo periodo che spegne le speranze di rimonta dei Nets. Decisivi i 38 punti di Khris Middleton e i 30 di Giannis Antetokoumpo, mentre stavolta Durant (32 punti) non riesce ad evitare il ko ai suoi.

Servirà gara-7 per decretare la finalista della Eastern Conference: Milwaukee, infatti, vince 104-89 in gara-6 e porta la serie sul 3-3, annullando il primo match point in favore dei Nets. I Bucks conducono per tutti e 48 i minuti di una sfida in cui sono decisivi due parziali: quello del primo quarto, terminato 26-19 grazie al 18-5 di apertura di Antetokounmpo e compagni, e il 18-2 nel corso dell'ultimo periodo che spegne definitivamente le speranze di rimonta dei Nets, che dal 77-82 rimediano il massimo svantaggio di 21 punti (79-100). Nel mezzo, Milwaukee controlla, con l'intervallo lungo a legittimare il vantaggio dei Bucks (59-48), che restano sul +11 anche alla fine del terzo parziale (78-67). Stavolta, neanche Kevin Durant, in campo per 40 minuti e autore di una prestazione leggendaria in gara-5, può evitare il ko dei Nets.

L'ex Golden State chiude in doppia doppia con 32 punti, 11 rimbalzi e 3 assist, ma con 15 canestri realizzati sui 30 tentati, un 2/8 dall'arco e uno 0/2 nei liberi. 40 minuti anche per James Harden, che migliora il suo contributo con 16 punti, 5 assist e 7 rimbalzi, con Griffin a 12 e Harris a 9. La scena in gara-6, però, se la prendono tutta Khris Middleton e Giannis Antetokounmpo: l'ex Detroit è top scorer con 38 punti e trova la doppia doppia con 10 rimbalzi, a cui aggiunge 5 assist e un 11/16 al tiro. Il greco, invece, va in doppia doppia in 41 minuti grazie ai suoi 30 punti, accompagnati da 17 rimbalzi e da 3 assist, con 12 tiri realizzati su 20 (e 6/10 nei liberi) senza mai provare la conclusione dall'arco. Si va così a gara-7: il giusto epilogo per una serie da urlo.