Nba: Milwaukee passa ad Atlanta nonostante l'ottima serata di Gallinari

L'azzurro è ancora il secondo miglior realizzatore degli Hawks con 18 punti, ma i Bucks conducono ora per 2-1 la serie

Nella notte Nba, Milwaukee batte 113-102 Atlanta, mettendo a segno il punto del 2-1 nella serie della finale della Eastern Conference. Dopo un primo tempo equilibratissimo (56-56), decide l'ottimo ultimo quarto (30-17) degli ospiti. La coppia dei Bucks composta da Middleton e Antetokounmpo realizza ben 71 punti; come in gara-2, Gallinari è il secondo miglior marcatore degli Hawks (18), ma non riesce ad evitare il secondo ko di fila dei suoi. Getty Images

Milwaukee sfrutta il primo match ad Atlanta e si riprende il fattore campo perso in occasione di gara-1: il 113-102 in casa degli Hawks vale la rimonta e il 2-1 nella serie che mette in palio la vittoria ad Est e l'accesso alle Finals 2021. I Bucks trionfano grazie ad un sontuoso finale, visto che il primo tempo si chiude con un perfetto 56-56 (+5 per Atlanta nel primo quarto, +5 per Milwaukee nel secondo), e anche nel terzo periodo non c'è una vera fuga, con il tabellone che recita 85-83 in favore dei padroni di casa. A fare la differenza, allora, è il parziale di 30-17 degli ultimi 12 minuti, nei quali si scatena Khris Middleton che, dopo aver giocato due partite non eccellenti, mette a referto 20 dei suoi 38 punti nel quarto conclusivo, regalando a Milwaukee il 112-103 finale.

Al termine della sirena, Khris Middleton chiude con 38 punti, 11 rimbalzi e 7 assist, eguagliando il suo massimo in carriera ai playoff e segnando da solo più di tutta Atlanta negli ultimi 12 minuti. A fare da ottimo compagno è ancora una volta il solito Giannis Antetokounmpo: il greco chiude con 33 punti, 11 rimbalzi e 4 assist. Una doppia doppia impreziosita dal 13/21 al tiro, una tripla realizzata sulle due tentate e un 6/13 nei tiri liberi: Middleton e Antetokounmpo insieme mettono a referto ben 71 dei 113 punti finali di Milwaukee. Come in gara-2, invece, a cercare di tenere a galla Atlanta sono Trae Young e Danilo Gallinari. Con 35 punti, 4 assist e un 12/23 al tiro, la stella degli Hawks è il miglior marcatore dei suoi e secondo solo a Middleton, mentre l'azzurro realizza 18 punti e 4 rimbalzi in 36 minuti, con ottime percentuali: 50% al tiro (7/14), 67% dall'arco (2/3) e 100% ai liberi (2/2). Ancora una volta, però, la prestazione di Gallinari non basta ad evitare la seconda sconfitta di fila degli Hawks, chiamati a vincere per evitare di tornare a Milwaukee ad un passo dal baratro. I Bucks, invece, possono considerare gara-4, sempre ad Atlanta, quasi un match point per aggiudicarsi la vittoria ad Est e l'accesso alle Finals.