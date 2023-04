Nba: Miami e New Orleans battono Dallas e Clippers

NBA

Gli Heat stendono Doncic e compagni, i Pelicans vicinissimi al sesto posto che vale i playoff



© Getty Images Nella notte Nba, arrivano due risultati che rischiano di indirizzare la corsa ai playoff: Miami batte 129-122 Dallas che, nonostante i 42 punti di Luka Doncic, perde ed è sempre più lontana dalla post Season. Lo scontro diretto tra New Orleans e i Clippers, invece, va ai Pelicans, che si impongono 122-114 e possono ora puntare ad agganciare il sesto posto occupato proprio dalla squadra di Lue, a cui non bastano i 40 di Kawhi Leonard.

NEW ORLEANS PELICANS-LOS ANGELES CLIPPERS 122-114

I Pelicans centrano un successo fondamentale per la lotta all'accesso diretto ai playoff nella Western Conference. Grazie al 122-114 sui Clippers, infatti, New Orleans si porta ad una vittoria di distanza dal sesto posto occupato proprio dalla formazione di Lue. A decidere la sfida è, di fatto, il 31-24 dell'ultimo quarto, visto che dopo 36 minuti il risultato dice 91-90 in favore dei padroni di casa, che in apertura vanno sotto di 10 punti per poi recuperare prima dell'intervallo lungo. Il trascinatore dei Pelicans non poteva che essere Brandon Ingram: 36 punti con 8 assist e 4 rimbalzi, senza triple tentate e con 10 liberi. Non bastano, invece, i 40 di Kawhi Leonard, che chiude col 50% dall'arco (4/8) e senza sbagliare liberi (6/6), e i 24 di Russell Westbrook, ad un assist dalla doppia doppia. La classifica della Western Conference dice ora che i Clippers sono a 41-38 di record contro il 40-38 di New Orleans, che sogna l'aggancio.

MIAMI HEAT-DALLAS MAVERICKS 129-122

A Miami, invece, finisce 129-122 per gli Heat contro Dallas, un risultato che tiene ancora i padroni di casa, nonostante i precedenti tre ko di fila, in corsa per l'accesso diretto ai playoff nella Eastern Conference. Sempre più complicata, invece, la situazione dei Mavericks. Miami costruisce il suo successo nel primo tempo grazie al 76-64 con cui va a riposo all'intervallo lungo, mentre la franchigia del Texas riesce solo ad accorciare le distanze, senza tuttavia completare la rimonta. Non bastano i 42 punti con 10 rimbalzi e 8 assist di Luka Doncic, vicinissimo alla tripla doppia e con uno strepitoso 17/25 dal campo, e i 31 e 23 punti messi rispettivamente a referto da Hardaway e Irving. Miami, infatti, sorride grazie ai 35 con 12 assist di Jimmy Butler (12/16 al tiro), i 20 di Zeller e i 18 di Love e Strus, oltre ai 15 di Herro. Con questo successo, Miami consolida il settimo posto ad Est che, però, vale solo l'accesso al play-in: Brooklyn, sesta, è a 42-35 contro il 41-37 degli Heat, che devono dunque sperare in un errore dei Nets. Con quattro partite rimaste, invece, Dallas è undicesima nella Western Conference a 37-41, con Okc decima a 38-40.