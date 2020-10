Nba: Miami ci prova, ma i Lakers ipotecano il titolo

NBA FINALS

I Los Angeles Lakers si dimostrano ancora una volta inarrestabili: battono Miami 102-96 in gara-4 delle Finals Nba e si portano a un passo dal titolo. Il solito duo James-Davis trascina la formazione di coach Vogel sul 3-1 della serie, mentre agli Heat, che si sono battuti fino alla fine, non bastano quattro giocatori in doppia cifra e il rientro in campo di Bam Adebayo. LA vince la sfida nell’ultimo quarto grazie alla difesa e al maggiore talento.

Alla fine probabilmente qualche rimpianto gli Heat ce l’avranno, ma sicuramente non possono rimproverarsi nulla. Miami, infatti, ci ha provato fino all’ultimo, andando anche oltre i propri limiti, ma contro un avversario del genere, oramai a un passo dal titolo, c’era molto poco da fare. È stata una battaglia, perché entrambe le squadre conoscevano l’importanza della partita, assolutamente decisiva nella corsa all’anello, ma alla formazione di coach Spoelstra non è riuscita l’operazione aggancio nella serie, che ora dice 3-1 a favore dei Lakers dopo il 102-96 di gara-4. Bam Adebayo non è al top della condizione ma, al suo rientro in campo, dà tutto: si arrangia come può (15 punti, 6/8 dal campo e 7 rimbalzi in 33 minuti) e riesce a tenere un rendimento al di sopra della media. Jimmy Butler e Tyler Herro consentono agli Heat di stare sempre col fiato sul collo dei gialloviola.

Gli Heat restano in partita fino a quando le giocate di Rajon Rondo e Kentavious Caldwell-Pope non cambiano l’inerzia del match. I Lakers chiudono il terzo quarto avanti di 5 punti (75-70) e si confermano insuperabili nell’ultimo parziale (56-0 il record in stagione quando sono in vantaggio dopo tre quarti di match). Miami pareggia i conti a poco più di sei minuti dalla fine (83-83). A tradirli è solo la precisione da tre punti (6/25 per cominciare la gara, 11/32 alla fine). I Lakers toccano il +5 con la tripla di Caldwell Pope (erano 0/9 nell’ultimo quarto) a tre minuti dalla fine. Crowder riavvicina Miami, ma una tripla di Davis e una sua successiva stoppata su Butler sono decisive. James fa poi calare il sipario dalla lunetta, regalando il 3-1 a Los Angeles. LeBron arriva a due assist dalla tripla doppia, chiudendo con 28 punti, 12 rimbalzi ed 8 assist; mentre Anthony Davis mette a referto 22 punti e 9 rimbalzi. Importantissimi in casa Lakers anche i 15 punti di Kentavious Caldwell-Pope. Quattro giocatori in doppia cifra per Miami, con Jimmy Butler a un passo dalla tripla doppia (22 punti, 10 rimbalzi e 9 assist) e un Tyler Herro da 21 punti. Sono invece, per l’appunto, 15 i punti al rientro di Adebayo. Nella notte tra venerdì e sabato andrà in scena gara-5.