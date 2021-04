Nba: Miami affonda i Nets sulla sirena, Durant ancora ko. Sacramento sorprende i Mavs

Bam Adebayo si prende la copertina di serata in Nba: è lui a segnare sulla sirena il 109-107 con cui Miami batte Brooklyn, che deve tra l’altro fare i conti con l’ennesimo infortunio di Durant. I Mavs crollano contro Sacramento (107-121) nonostante 37 di Doncic, New York supera 122-112 all’overtime i Pelicans. Bene Atlanta, ancora senza Gallinari: Pacers sconfitti 129-117. Tutto facile per Hornets e Clippers, Toronto vince e torna a sperare.

afp