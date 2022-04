Nba: Memphis domina con il ritorno di Morant

BASKET

New Orleans travolta dai Grizzlies, con i Pelicans che giocheranno in casa gara-1 dei play-in contro San Antonio. Bene i Clippers e Philadelphia

Penultima notte di regular season di Nba e penultimi verdetti da assegnare. Torna in campo Ja Morant al rientro dall’infortunio e Memphis travolge New Orleans (55 punti nel solo terzo quarto). Una sconfitta che non fa male ai Pelicans, sicuri di giocare in casa la prima sfida play-in contro San Antonio dopo il ko degli Spurs in casa contro Golden State. I Clippers superano Sacramento, mentre è Embiid show contro Indiana: 41 punti e 20 rimbalzi. Getty Images

MEMPHIS GRIZZLIES-NEW ORLEANS PELICANS 141-114

Dopo avere saltato le ultime nove partite per infortunio, Ja Morant gioca 27 minuti e chiude con 21 punti e nove assist in un match dominato dall’inizio alla fine dai Grizzlies. Alla fine ci sono anche 23 punti di Dillon Brooks e 20 con un perfetto 10/10 al tiro di Brandon Clarke. Un ko che non cambia la sostanza della stagione di New Orleans, che raccolgono i 16 punti con 17 tiri di CJ McCollum e poco altro. Grazie alla contemporanea sconfitta di San Antonio contro Golden State, però, i Pelicans sono ora certi del loro nono posto a Ovest e giocheranno in casa la prima partita del play-in contro gli Spurs.

SAN ANTONIO SPURS-GOLDEN STATE WARRIORS 94-100

Senza Stephen Curry e Klay Thompson, a Golden State bastano e avanzano i 18 punti a testa di Jonathan Kuminga e Jordan Poole (3/19 al tiro e pessima serata al tiro per lui) per aggiudicarsi la quarta parta consecutiva e confermarsi così come terza forza a Est: un piazzamento che, al momento, determinerebbe un accoppiamento con i Denver Nuggets. Mancano tanti titolari anche a San Antonio, che chiude con 24 punti di Lonnie Walker IV in uscita dalla panchina e 15 di Tre Jones in quintetto. Gli Spurs concludono quindi la loro regular season in decima posizione.

PHILADELPHIA 76ERS-INDIANA PACERS 133-120

Philadelphia porta a casa il successo che le consente di rimanere in corsa per il secondo o il terzo posto a Est. Molto dipenderà dai risultati di Milwaukee e Boston, che la precedono in classifica, nell’ultimo giorno di regular season. Joel Embiid segna 41 punti con 20 rimbalzi (massimo stagionale), aggiungendo un altro mattoncino alla sua candidatura per l’MVP. Doppia doppia per James Harden (22 e 14 assist), 18 punti a testa per Tobias Harris e Tyrese Maxey. A Indiana non bastano sette giocatori in doppia cifra guidati dai 20 di Oshae Brissett per evitare il nono ko di fila.

LOS ANGELES CLIPPERS-SACRAMENTO KINGS 117-98

Nel quarto e ultimo derby tra Clippers e Sacramento a vincere è la squadra di Los Angeles: molto del merito va al 31-16 di parziale nel primo quarto che spacca in due la partita. Troviamo così un Paul George che riesce a chiudere il proprio match con 23 punti, aggiungendo 12 assist e otto rimbalzi a un match da +18 di plus/minus. In uscita dalla panchina ci sono anche i 20 punti per Norman Powell, mentre dall’altra parte sono 22 e sette passaggi vincenti per Davion Mitchell, il rookie che ha preso in mano le redini del quintetto di Sacramento in questo finale di stagione.