Nba: Memphis chiude la serie contro Minnesota e affronterà Golden State  

NBA

Gara-6 finisce 114-106 per i Grizzlies grazie a cinque giocatori tra i 17 e i 23 punti: inutili i 30 di Anthony Edwards

Si completa il quadro delle prossime semifinali di Conference di Nba. L’ultima squadra ad accedere al secondo turno dei playoff è Memphis, che vince 114-106 gara-6 sul campo di Minnesota, chiudendo la serie a proprio favore sul 4-2. I Grizzlies, per la terza volta nello scontro diretto con i Timberwolves, entrano nel 4° periodo con uno svantaggio in doppia cifra. Ai padroni di casa non bastano i 30 punti di Anthony Edwards. Ora c’è Golden State. Getty Images

Nonostante per la terza volta nella serie entri nell’ultimo quarto sotto di almeno 10 punti, Memphis si aggiudica, con grande determinazione, gara-6 per 114-106 e vola così alle semifinali di Conference di Nba a Ovest. Per i Grizzlies ci sono i 23 punti a testa di Dillon Brooks (con 5/6 da tre) e Desmond Bane (5/9 per lui dall’arco), 18 con 14 rimbalzi e 2 stoppate di Jaren Jackson Jr. e 17 con 11 assist e 8 rimbalzi do Ja Morant. Senza contare un ottimo Brandon Clarke dalla panchina, anche lui in doppia doppia con 11 rimbalzi. Termina dunque l’avventura di Minnesota, che potrà recriminare a lungo per avere sprecato tre vantaggi in doppia cifra nel quarto periodo in un’unica serie. Ottima, comunque, nuovamente la prestazione di Anthony Edwards, che con i 30 punti di gara-6 tocca quota 151 per la serie: il totale più alto mai fatto registrare da un ventenne ai playoff. Molto bene anche Jaden McDaniels dalla panchina: tira 8/9 dal campo, 5/6 da tre e chiude con 24 punti, mentre ne ha 18, (con 10 rimbalzi) Karl-Anthony Towns. Con il quadro completato, il secondo turno vedrà ora contrapporsi Phoenix-Dallas e Memphis Golden State a Ovest, Miami-Philadelphia e Boston-Milwuakee a Est.