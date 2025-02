Nba: McClung vince le schiacciate, Hield da tre

Quattro schiacciate, quattro "50", il voto massimo consentito: è stata un autentico plebiscito quello di Mac McClung nella vittoria allo Slam Dunk Contest 2025, nell'ambito dell'All Star Nba week end, del giocatore degli Osceola Magic della G League (franchigia controllata dagli Orlando Magic). Omaggiando prima Blake Griffin (saltando sopra un'auto) e poi Aaron Gordon, questa guardia di 1.88 è entrato nella storia: nessuno aveva mai vinto la gara delle schiacciate per tre anni consecutivi. Nella gara del tiro da tre punti Buddy Hield domina il primo turno (facendo registrare un punteggio di 31) ma in finale assieme a lui avanzano anche Darius Garland e Tyler Herro (mentre viene eliminato Damian Lillard). Poi nel turno conclusivo, Herro fa 24 e Hield è costretto a segnare tutti i palloni dell'ultimo carrello per batterlo, ma sbaglia il quarto. Il giocatore degli Heat, alla sua prima apparizione, diventa così il nuovo campione della gara del tiro da tre.