Nba: Leonard è già Mvp

08/06/2019 di GABRIELE CATTANEO

Il titolo Nba è ancora da assegnare, anche se Toronto è molto vicina dopo il 3-1 all'Oracle Arena. Ora i Raptors avranno tre match points, due dei quali in Canada. Guai a dare per spacciati i Warriors che magari ritroveranno Kevin Durant. Al momento c'è solo una certezza: il titolo di Mvp delle Finals spetta a Kawhi Leonard. I 36 punti segnati in gara 4 non rappresentano completamente il dominio di un giocatore che sa essere determinante in attacco, ma anche in difesa. Parla poco, quasi niente, ma in campo lo sentono tutti.