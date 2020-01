Nba: Leonard e Doncic pareggiano nel super-duello, ma i Clippers battono Dallas  

NBA

L'unica partita di Nba giocata nella notte è una sfida d'alta quota della Western Conference, quella di Dallas tra i Mavericks e i Clippers. Ebbene, a prevalere sono i losangelini con il risultato finale di 110-107. Appassionante anche lo scontro tra le due stelle della squadra, finito sostanzialmente in parità: sia Kawhi Leonard che Luka Doncic chiudono a quota 36 punti. E con questo successo i Clippers tornano secondi da soli a Ovest.

DALLAS MAVERICKS-LOS ANGELES CLIPPERS 107-110

Duello tra big all'American Airlines Center, dove i Mavericks falliscono l'occasione di compattare ancor di più la classifica ai vertici della Western Conference e rimangono quinti, mentre i Clippers staccano Jazz e Nuggets riportandosi in solitaria al secondo posto. L'autentico mattatore dell'incontro è Kawhi Leonard, che in assenza di Paul George (per la sesta volta consecutiva non disponibile) si carica sulle spalle i losangelini e si regala una partita da 36 punti e 11 rimbalzi: per lui le partite di fila con 30 o più punti a referto sono ora diventate sei. In casa Dallas è come sempre Luka Doncic il grande protagonista (per lui 36 punti, 10 rimbalzi e 9 assist), mentre meno incide il rientrante Porzingis che non va oltre i 10 punti. Decisivo per i californiani diventa quindi Landry Shamet, autore di 18 punti complessivi ma soprattutto di due triple nel finale, che di fatto impediscono ai Mavs di concretizzare la rimonta degli ultimi minuti, che alla fine viene vanificata nel tentativo dalla lunga distanza fallito da Tim Hardaway Jr.