Nba: LeBron batte Banchero. Sorridono Boston, Phoenix e Golden State

© Getty Images Nella notte Nba, arriva una deludente sconfitta per gli Orlando Magic di Paolo Banchero, che realizza appena 4 punti nel ko interno contro i Lakers (129-110). I campioni in carica di Golden State battono 110-105 Charlotte, mentre Boston travolge 126-102 Houston. Phoenix passa 125-108 a Memphis, Luka Doncic da record: è il primo di sempre con 60 punti, 21 rimbalzi e 10 assist nella vittoria all'overtime di Dallas sui Knicks (126-121).

ORLANDO MAGIC-LOS ANGELES LAKERS 110-129

Serata da dimenticare per Paolo Banchero e per Orlando, battuta in casa 129-110 dai Lakers. Per l'azzurro sono solo 4 punti in una serata che i gialloviola, guidati da un LeBron James da 28 punti e 12/24 dal campo, indirizzano grazie al primo tempo (65-55) e al 37-27 dell'ultimo periodo. Bene anche Bryant con 21 punti e 10 rimbalzi per Los Angeles, mentre i migliore per i Magic è Fultz a quota 16. I Lakers tornano così a sorridere dopo quattro sconfitte di fila.

GOLDEN STATE WARRIORS-CHARLOTTE HORNETS 110-105

Seconda vittoria di fila per Golden State, che al Chase Center batte 110-105 Charlotte rischiando di sprecare il +11 di vantaggio acquisito a fine terzo periodo (89-78). A trascinare i campioni in carica sono ancora Klay Thompson e Jordan Poole: lo Splash Brother mette a referto 29 punti con 5 triple, sono 24 invece per l'altro protagonista di serata. Agli Hornets non basta la doppia doppia da 21 punti e 10 rimbalzi di LaMelo Ball: gli Warriors entrano in zona play-in scavalcando Minnesota, Charlotte sempre penultima ad Est.

MEMPHIS GRIZZLIES-PHOENIX SUNS 108-125

Il big match ad Ovest tra Memphis e Phoenix va ai Suns, che vanificano un'altra grande serata di Morant (34 punti con 15/16 ai liberi) con i 42 punti complessivi realizzati da Washington (26 con 10/21 dal campo) e Landale (16 con 4/5 al tiro) e con ben otto giocatori in doppia cifra. Il match è ben indirizzato già a fine primo tempo: 65-49 all'intervallo lungo. Per i Grizzlies è il quarto ko nelle ultime cinque partite, Phoenix interrompe una striscia di tre ko di fila e si riavvicina al terzo posto occupato proprio da Memphis: 20-13 contro il 20-15 dei Suns ad Ovest.

BOSTON CELTICS-HOUSTON ROCKETS 126-102

Tutto facile per Boston, che con un ultimo quarto da 34-21 chiude la pratica Houston vincendo 126-102 al TD Garden. Più della metà dei punti di squadra arriva dalla favolosa coppia dei Celtics composta da Jaylen Brown (39 con 6/15 dall'arco) e da Jayson Tatum (38 con 6/16 nei tiri da tre). Numeri strepitosi che vanificano i 28 di Green per i Rockets, sempre più ultimi ad Ovest con 10-24 di record. Ad Est, invece, è il terzo successo di fila di Boston, che stacca ulteriormente Milwaukee (25-10 contro il 22-11 dei Bucks).

DALLAS MAVERICKS-NEW YORK KNICKS 126-121

Luka Doncic scrive ancora una volta la storia del basket: lo sloveno è il primo di sempre a realizzare una tripla doppia con almeno 60 punti, 20 rimbalzi (in questo caso 21) e 10 assist nel 126-121 all'overtime che premia Dallas contro i Knicks. Un match che si decide nel supplementare dopo il 115-115 e soprattutto il 33-23 dei Mavericks nell'ultimo quarto: una rimonta da -10 completata grazie all'11-6 del supplementare. La super prestazione di Doncic vanifica i 33 punti di Grimes e i 29 con 18 rimbalzi di Randle per gli ospiti, al quarto ko di fila. Sono quattro, invece, i successi consecutivi di Dallas, trascinata da un super Doncic.

SACRAMENTO KINGS-DENVER NUGGETS 106-113

Colpo esterno di Denver, che si impone 113-106 a Sacramento contro i Kings. Un successo che arriva in rimonta, visto che a fine terzo quarto è 83-79 in favore dei padroni di casa, che perdono nonostante i 26 punti di Fox. I Nuggets, invece, completano il sorpasso grazie ai 30 punti di Porter, ai 25 di Murray e alla quasi tripla doppia di Nikola Jokic: 20 punti, 11 assist e 9 rimbalzi. Denver si conferma prima ad Est con 22-11 di record, mentre per Sacramento è il terzo ko nelle ultime quattro giornate: i Kings restano nuovamente fuori dalla zona playoff.

WASHINGTON WIZARDS-PHILADELPHIA 76ERS 116-111

Stavolta Embiid e Harden non salvano Philadelphia, che perde 116-111 a Washington. Il camerunense realizza una doppia doppia da 48 punti e 10 rimbalzi, mentre l'ex Houston ne mette a referto 26 con 13 assist, ma non bastano di fronte agli Wizards, trascinati dai 24 punti con 10 rimbalzi di Porzingis e dai 19 di Bradley Beal. A sorprendere è però anche la panchina: nessuno chiude con meno di 7 punti. I Sixers crollano così dopo otto successi consecutivi ma restano quinti con 20-13 ad Est, mentre Washington è ora dodicesima con 14-21 dopo il secondo successo di fila.

TORONTO RAPTORS-LOS ANGELES CLIPPERS 113-124

I Clippers passano in Canada: a Toronto finisce 124-113 per la franchigia di Los Angeles, che si impone grazie ai 23 punti realizzati sia da Paul George che da Zubac (che aggiunge 16 rimbalzi) e vanifica la super serata di Siakam (36 con 13/24 dal campo). Il parziale decisivo, dopo un primo tempo da 60-56 per gli ospiti, è il 37-26 che complica l'operazione rimonta per i canadesi, che riescono solo a chiudere a -11. I Clippers consolidano il quarto posto con 21-15 e mettono nel mirino il terzo di Memphis, mentre ad Est Toronto è appena nel play-in: 15-19 contro il 14-19 di Chicago.

INDIANA PACERS-ATLANTA HAWKS 129-114

Indiana dimentica il ko di New Orleans battendo 129-114 Atlanta. Sono i 28 punti di Buddy Hield e i 23 di Tyrese Haliburton a trascinare i Pacers contro gli Hawks, che indirizzano la gara già nel primo tempo chiuso 64-54 e chiudono i giochi con il 33-28 dell'ultimo periodo. Questo successo vale il sorpasso in classifica: Indiana sale a 18-17 di record, che vale il settimo posto, con Atlanta ottava a 17-17.

OKLAHOMA CITY THUNDER-SAN ANTONIO SPURS 130-114

Lo scontro in fondo alla Western Conference va ad Okc, che centra il quarto successo nelle ultime cinque partite battendo 130-114 San Antonio grazie ai 28 punti di Shai Gilgeous-Alexander. Il canadese, insieme ai 19 punti di Muscala, rendono inutili i 20 di Vassell in un match in equilibrio fino a fine terzo periodo, quando i Thunder sono avanti solo 95-93: decisivo il 35-21 degli ultimi 12 minuti. Ad Ovest, Okc è dodicesima con 15-19 contro l'11-23 di San Antonio. Peggio della squadra di Popovich, nella Western Conference, ha fatto solo Houston (10-24).