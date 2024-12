Nba: Lakers ko contro Atlanta, vincono Minnesota e Boston

Sconfitta pesantissima per i Portland Trail Blazers, che di fatto non sono mai in partita nella sfida di bassa classifica contro gli Utah Jazz: dal +23 di metà gara (67-44) si arriva all'umiliante ko casalingo per 141-99. Quella della formazione di Salt Lake City è una vittoria nettissima e mai in discussione, che vede gli ospiti portare addirittura nove giocatori in doppia cifra (record di franchigia) e trovare tantissimi protagonisti: Juzang (22) e Collins (20) sono i migliori, ma c'è gloria anche per la doppia doppia di Walker Kessler (13+17) e per i 12 punti del potenziale azzurro Drew Eubanks. Pochissime gioie per Portland, che resta 13a a Ovest (8-15) nonostante il terzo ko di fila: Banton e Jerami Grant sono i migliori con 19 punti. Utah, invece, sale in penultima posizione (5-17) lasciando i Pelicans da soli all'ultimo posto della Western Conference (5-18).