Nba: Lakers e Warriors ancora ko, Doncic illumina Dallas

NBA

Lo sloveno vince lo scontro diretto contro LeBron, successi per Boston e Toronto. Inutili i 12 punti di Gallinari

Dallas, trascinata sempre da Doncic (25 punti), impone in volata ai Lakers la terza sconfitta consecutiva (la sesta nelle ultime sette) dopo aver sprecato 21 lunghezze di vantaggio. Karl-Anthony Towns chiude con 39 punti nel successo di Minnesota contro Golden State (34 punti per Steph Curry). I Nets finiscono ancora ko contro Toronto, mentre Boston non arresta la propria corsa e supera anche Atlanta, a cui non bastano i 12 punti di Gallinari. afp

LOS ANGELES LAKERS-DALLAS MAVERICKS 104-109

Nonostante stesse sprecando 21 punti di vantaggio accumulati nel primo tempo, anche Dallas passa allo Staples Center, battendo in trasferta i Lakers. I gialloviola tornano in corsa nel terzo quarto, ma poi non reggono difensivamente nel finale alle scorribande di Luka Doncic, autore di 25 punti (con 21 tiri) e di alcune giocate decisive in volata nel testa a testa con LeBron James, di cui non bastano i 26 punti con 12 rimbalzi e 5 assist di LeBron James e nemmeno i 20 punti di un Carmelo Anthony da 6/11 al tiro. I Lakers segnano soltanto quattro punti negli ultimi 7 minuti e 23 secondi di gara, consentendo così a Dallas di condannare alla sesta sconfitta nelle ultime sette partite (terzo ko di fila) la squadra di Los Angeles, che sprofonda a nove partite di distanza dalla zona d’accesso diretto ai playoff.



MINNESOTA TIMBERWOLVES-GOLDEN STATE WARRIORS 129-114

Convincente vittoria di Minnesota, dominante sia dall’arco che in area (54-42 il conto dei punti realizzati nel pitturato). I Timberwolves prendono un minimo di margine nel match e lo conservano nei 40 minuti finali, condannando Golden State al quarto ko nelle ultime cinque. I padroni di casa si aggrappano al loro All-Star: Karl-Anthony Towns chiude con 39 punti, 14/22 al tiro e nove rimbalzi, mentre sono 22 i punti a referto per D’Angelo Russell e 20 quelli in uscita dalla panchina per Malik Beasley con 6/9 dall’arco. In casa Warriors, invece, è ancora una volta Stephen Curry a provarle tutte per cercare di vincere una partita complicata per gli ospiti: l’All-Star con il n°30 chiude con 34 punti a referto, 10/24 al tiro, 5/16 dall’arco, cinque rimbalzi e quattro assist.



BOSTON CELTICS-ATLANTA HAWKS 107-98

Boston tiene Atlanta sotto i 100 punti segnati e recupera lo svantaggio in doppia cifra accumulato nella prima meta di gara, conquistando la decima vittoria nelle ultime 12 disputate. Il protagonista della rimonta Celtics è Jayson Tatum: 33 punti con 12/25 al tiro, 3/10 dall’arco, 7 assist, 8 rimbalzi e tante giocate decisive, al fianco di un Marcus Smart da 16 punti. Boston consolida così il suo sesto posto a Est, l’ultimo utile per l’accesso diretto ai playoff. In casa Hawks, Trae Young (31 punti) è uno dei tre giocatori in doppia cifra per Atlanta, insieme a Bogdan Bogdanovic (25 punti e 10/16 al tiro). L’altro è il nostro Danilo Gallinari: partito in quintetto e rimasto sul parquet per 35 minuti, il n°8 azzurro realizza 12 punti con 4/9 dal campo.



TORONTO RAPTORS-BROOKLYN NETS 109-108

I Celtics lanciano un messaggio a Brooklyn (e non solo) alle loro spalle, perché scalare la classifica a Est in quest’ultimo mese non sarà semplicissimo. Proprio i Nets, infatti, perdono in volata lo scontro play-in contro Toronto e per NY si tratta del secondo ko nel giro di 24 ore dopo la scoppola incassata al Barclays Center proprio dai Raptors. Stavolta bastano i tiri liberi nel finale a Gary Trent Jr. (24 punti e un perfetto 9/9 dalla lunetta), alla guida di un quintetto tutto in doppia cifra per regolare i Nets, la cui rotazione viene stravolta causa infortuni. Il miglior realizzatore degli ospiti è James Johnson con 19 punti.



WASHINGTON WIZARDS-DETROIT PISTONS 116-113

Kyle Kuzma chiude con 21 punti, Thomas Bryant ne aggiunge 16 e Washington vince per la 14esima volta consecutiva in casa un testa a testa contro i Detroit Pistons. Si tratta della striscia più lunga contro un singolo avversario nella storia della franchigia. E così gli Wizards avvicinano nuovamente il 10° posto a Est (distanza una sola partita). Gli ospiti erano comunque riusciti a recuperare, seppur poi inutilmente, i 12 punti di svantaggio nell’ultimo quarto, pareggiando a quota 104 a 200 secondi dal termine con Saddiq Bey, autore di 19 punti, che sbaglia la conclusione del pareggio dall’arco sulla sirena.



HOUSTON ROCKETS-LOS ANGELES CLIPPERS 100-113

Altro testa a testa e altra vittoria per i Los Angeles Clippers contro gli Houston Rockets, abili a fuggire via nel punteggio grazie a un terzo quarto da 40-25 di parziale. Merito dei canestri di un Ivica Zubac da 22 punti e 12 rimbalzi, a cui si aggiungono i 18 realizzati da Marcus Morris e i 17 di Reggie Jackson, i quali si trovano a proprio agio in questo assetto vincente di Los Angeles, nonostante la lunga lista di infortunati. Una sola vittoria nelle ultime 15 per i Rockets, invece, che non vanno oltre i 20 punti con 21 tiri di Jalen Green.