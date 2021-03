Nba: la stagione riparte con le vittorie di Dallas e Memphis

NBA

I successi casalinghi per i Mavericks e per i Grizzlies arrivano rispettivamente contro gli Spurs e gli Wizards

Riparte l’Nba dopo la sosta per l’All-Star Game. La seconda parte della stagione si è aperta nella notte con due partite. Nel derby texano tra i Dallas Mavericks e i San Antonio Spurs sono i primi a spuntarla, ottenendo il quarto successo consecutivo: finisce 115-104, con la coppia Doncic-Porzingis che domina il secondo tempo. A Memphis, i Grizzlies superano 127-112 i Washington Wizards grazie alle doppie doppie di Valanciunas e di Ja Morant. Getty Images

DALLAS MAVERICKS-SAN ANTONIO SPURS 115-104

I Mavericks hanno la meglio contro i San Antonio Spurs grazie a una ripresa da 63-45, piazzando un parziale di 17-4 a metà dell’ultimo quarto. A fare la differenza nel derby texano sono le due stelle di Dallas. Luka Doncic chiude la sua 33esima tripla doppia in carriera con 22 punti, 12 rimbalzi e 12 assist, raggiungendo Bob Cousy nella classifica all-time. Kristaps Porzingis fa invece 28+14 e per lui è la settima doppia doppia nelle ultime 12 gare. Quarta vittoria consecutiva per i Mavs; la numero 11 nelle ultime 14 disputate. Per gli Spurs non basta l’ennesima grande prova di un DeMar DeRozan da 30 punti, 11 assist e 4 recuperi; azioni offensive che avevano spinto i propri compagni all’intervallo sul +7 (59-52). Insieme a lui anche i 14 punti di Patty Mills alla guida di una panchina da 39 punti. La vera notizia della serata l’ha dà però coach Popovich prima della partita, annunciando che LaMarcus Aldridge non giocherà più per gli Spurs e, in accordo con il giocatore, cercheranno di scambiarlo.

MEMPHIS GRIZZLIES-WASHINGTON WIZARDS 127-112

È Jonas Valanciunas il protagonista del successo dei Grizzlies sugli Wizards, chiudendo con 29 punti, 20 rimbalzi (di cui 9 offensivi) e 4 stoppate. Il centro lituano dei Memphis Grizzlies diventa il primo giocatore nella storia della franchigia a chiudere una gara con almeno 25 punti, 20 rimbalzi e 4 stoppate (29+20+4). Assente all’All-Star Game, Ja Morant riprende da dove aveva smesso appena prima del break, firmando un’altra doppia doppia. Per la stellina dei Grizzlies la partita oltre i 20 punti e 10 assist (Morant chiude a quota 21 punti, con 7/14 dal campo e 12 viaggi in lunetta, oltre a 10 assist) è la 12esima della sua giovane carriera. Eguagliato al terzo posto nella storia della franchigia “White Chocolate” Jason Williams. Il migliore realizzatore per gli Wizards è sempre Bradley Beal; per l’All-Star di Washington alla fine ci sono sì 21 punti, ma anche un plus/minus negativo (-12). Fa meglio di lui Russell Westbrook, in doppia doppia con 20 punti, 10 assist, 3 recuperi.