Nba, la maglia di Harden "ritirata" in uno strip club di Houston

LA STORIA

Una festa da un milione di dollari vale bene un riconoscimento, così uno strip club di Houston ha "ritirato" simbolicamente la maglia numero 13 di James Harden dopo le folli spese di una serata con il suo staff nel 2017. La storia è infatti di tre anni fa ma è venuta alla luce solo oggi grazie alla rivelazione del rapper Joe Budden durante il suo podcast. L'interesse del Rockets per questi locali è ben noto ma fino ad ora non si sapeva che il giocatore avrebbe potuto spendere una tale somma di denaro.

Dopotutto il "Barba" ha firmato un contratto da 38,2 milioni di dollari per questa stagione, anche se riceverà meno soldi a causa del taglio stipendi dovuti al coronavirus. Per la prossima stagione guadagnerà 41,2 milioni e per la stagione '21-'22 il suo stipendio salirà a 44,3 milioni.

Fino alla sospensione della NBA, Harden era stato il miglior marcatore della NBA con 34,4 punti in media, il secondo più alto della sua carriera dopo il 36,1 dell'anno precedente e il quindicesimo migliore nella storia della Nba.