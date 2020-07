Nba, la bolla di Orlando funziona: nessun positivo su 346, Westbrook è guarito

Nessun caso ti positività nella bolla di Orlando nei test effettuati sui 346 giocatori Nba che dal 31 luglio torneranno in campo per la chiusura della stagione. Dopo l`annuncio dei due positivi del 13 luglio scorso, l`ennesimo giro di test effettuati non ha portato alla rilevazione di nuovi casi. La Nba inoltre ha anche indicato le dimensioni dei roster a disposizione delle squadre. La squadra più in difficoltà al momento è Portland, che può disporre soltanto di 13 giocatori - tenendo in considerazione che le franchigie non sono autorizzate a sostituire i giocatori infortunati, ma soltanto quelli risultati positivi al Covid-19. Brooklyn può disporre di un roster a 14 a cui mancano all`appello i vari Durant, Irving e Claxton che non possono essere rimpiazzati. Due squadre hanno il roster a 15, sette hanno portato a Orlando 16 giocatori, mentre sono 11 quelli "al completo" con 17.