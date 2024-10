Nba: Jokic trascina Denver, vincono Dallas e Golden State

MINNESOTA TIMBERWOLVES-DALLAS MAVERICKS 114-120

Terzo successo stagionale per i Dallas Mavericks, che si agganciano al gruppetto delle momentanee seconde della Western Conference: insieme a Suns, Warriors e Lakers (3-1) inseguono Oklahoma, unica a punteggio pieno a Ovest (3-0), ma con una gara in meno. La vittoria contro i Minnesota Timberwolves matura con un primo quarto in svantaggio (34-26) e una progressiva rimonta fino a toccare il +11 nel terzo quarto, per poi chiudere sul 120-114. L'avvio strepitoso di Anthony Edwards, che segna 24 punti solo nel primo quarto con 6/8 da tre per poi "adagiarsi" e chiudere la gara a quota 37, non basta ai T'Wolves. Minnesota si spegne nei due quarti centrali e subisce troppi punti in contropiede, con Doncic a firmare il colpo del ko con la tripla a 1'04" dal termine che vale il +8. Minnesota si spegne e si arrende, col solo Randle (20) a dare un reale supporto ad Ant. Funzionano eccome invece i Mavericks, nella riedizione delle finali della Western Conference: 35 punti per Irving (6/8 da tre), 24 punti per Doncic e il buon supporto di PJ Washington (17) e Gafford (14). Tre vittorie e un ko per Dallas, score di 2-2 invece per Minnesota.