Nba: Jokic trascina Denver, prosegue la marcia di Houston

NEW ORLEANS PELICANS-DENVER NUGGETS 129-132 dts

Serve più fatica del previsto ai Denver Nuggets per sconfiggere i Pelicans, che cadono solo nell'overtime. New Orleans vende carissima la pelle ed è in vantaggio di nove punti a sette minuti dal termine, crollando solo nel finale con un parziale di 15-2 che consente ai Nuggets di accarezzare la vittoria. Dejounte Murray pareggia a otto secondi dal termine ed è 119-119, che vale i supplementari. Qui ecco lo show di Jokic e Murray, che chiuderanno a braccetto con 27 punti e firmano il successo per 132-129 dei Nuggets: il serbo va in tripla doppia con 13 rimbalzi e 10 assist. Doppia cifra anche per Westbrook (21) e Gordon (17) e Denver sorride, portandosi al quinto posto nella Western Conference (15-11). Restano ultimissimi a Ovest invece i Pelicans (5-25), che incassano il settimo ko di fila: non bastano le buone prove di Hawkins (25), McCollum (24), Murphy e Missi (21).