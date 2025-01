Nba: Jokic out, Denver ko contro Boston. Dallas batte i Lakers

DALLAS MAVERICKS-LOS ANGELES LAKERS 118-97

Dopo cinque sconfitte consecutive, i Dallas Mavericks tornano a sorridere proprio contro i Los Angeles Lakers, che vanno ko contro una squadra priva delle sue stelle. Sia Luka Doncic che Kyrie Irving sono ai box ma, nonostante questo, i texani decollano nella ripresa: +13 nel terzo quarto e nuovo allungo nell'ultimo periodo, per chiudere con una netta vittoria per 118-97. Bruttissima la prova dei Lakers, che hanno come di consueto in Anthony Davis (21) e LeBron James (18) i loro migliori realizzatori: doppia doppia per entrambi, con 12 e 10 rimbalzi rispettivamente, ma non basta per evitare il ko. Così come non basta il buon contributo di Reaves (15) e Knecht (13) a una squadra troppo fragile in difesa, che scivola in 6a posizione a Est (20-16) e viene scavalcata dai Mavs (21-16 e 5° posto). Nelle fila di Dallas il migliore è Quentin Grimes, che sfodera 23 punti dalla panchina con 9 rimbalzi e 6 assist, trovando sei triple: bene anche PJ Washington (22) e Dinwiddie (19).