Nba: Jokic inarrestabile, Tatum decisivo sulla sirena

Nikola Jokic ha trascinato i Denver Nuggets nella vittoria per 137-134 sui Philadelphia 76ers. La star serba ha raggiunto 21 triple in stagione, realizzando 28 punti, 13 assist e nove rimbalzi. Super prestazione da 42 punti di Tyrese Maxey. I Nuggets migliorano a 29-19 la percentuale e rimangono quarti nella West Conference, nove partite dietro al leader Oklahoma City. Philadelphia è sceso a 19-28 e sono all'11o posto nella East Conference, appena fuori dai posti di playoff. A New Orleans un tiro di Jayson Tatum con 0,2 secondi rimanenti ha dato ai Boston Celtics un'emozionante vittoria per 118-116 sui Pelicans. Tatum ha terminato con 27 punti mentre Jaylen Brown ha guidato il punteggio di Boston con 28. Record stagionale per Cade Cunningham che ha messo a referto 40 punti nella partita dei suoi Detroit Pistons contro i Dallas Mavericks: 117-102 il risultato. I Mavs sono scesi a 26-23 dopo la sconfitta. A Charlotte, i Los Angeles Clippers hanno vinto 112-104 casa degli Hornets. Victor Wembanyama ha segnato 30 punti nella vittoria dei San Antonio Spurs per 144-118 contro i Milwaukee Bucks. I risultati delle partite di Nba giocate nella notte: Philadelphia-Denver 134-137 Toronto-Chicago 106-122 Golden State-Phoenix 105-130 New Orleans-Boston 116-118 San Antonio-Milwaukee 144-118 Charlotte-LA Clippers 104-112 Detroit-Dallas 117-102.