Nba, Joe Johnson torna a giocare: ingaggiato da Boston per 10 giorni

I Boston Celtics hanno ingaggiato il 40enne Joe Johnson per dieci giorni. La decisione è stata presa perché la squadra attualmente ha sette giocatori fermi per i protocolli anti Covid. Situazione che ha costretto i dirigenti a correre ai ripari per la gara con i Cleveland Cavaliers contro cui Joe Jonson è sceso in campo segnando due punti.

afp