Nba: Irving trascina Brooklyn contro i Celtics, Gallinari e gli Hawks esultano sulla sirena

I Nets iniziano nel migliore dei modi la seconda parte della stagione Nba, battendo 121-109 i Celtics grazie a 40 punti di Irving, ex di serata. Vittoria a fil di sirena per gli Hawks di un ottimo Gallinari (20): Snell segna la tripla che vale il 121-120 contro Toronto. Successi importanti per 76ers (127-105 a Chicago), Clippers (130-104 su Golden State) e Suns (127-121 a Portland). Sorridono Heat, Bucks, Thunder, Wolves, Hornets e Kings.

afp