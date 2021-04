Nba: incredibile Doncic, stende Memphis sulla sirena. Ai Sixers la sfida al vertice con Brooklyn

In una notte Nba da 12 partite la copertina è per Luka Doncic, decisivo con una tripla fuori equilibrio sulla sirena che vale il 114-113 Mavs sui Grizzlies. Primeggiano, negli altri match, Joel Embiid, 39 punti nel 123-117 dei 76ers sui Nets nella sfida al vertice ad Est, e Steph Curry, 42 nel 147-109 degli Warriors sui Thunder. Vincono in casa Nuggets e Raptors, colpi esterni per Bucks, Clippers, Cavs, Magic, Knicks, Pacers e Wizards.